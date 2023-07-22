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4 إصابات خطيرة في جريمتي إطلاق نار بكفر كنا ونهريا

السبت 22 يوليو 2023 08:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
4 إصابات خطيرة في جريمتي إطلاق نار بكفر كنا ونهريا



الداخل المحتل/سما/

أصيب 3 شبان وفتى بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمتي إطلاق نار الأولى في نهريا والأخرى ببلدة كفر كنا، مساء السبت.

في نهريا، أفيد بأن المصابين هما شابان (26 و17 عاما) من بلدتي كفر ياسيف وأبو سنان، إذ استدعي طاقم طبي إلى المكان وقدم العلاجات الأولية للمصابين.


وأحيل المصابان، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج.

وفي كفر كنا، أصيب فتى (15 عاما) وشاب (25 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار.

ونقل المصابان إلى مستشفى بوريا لاستكمال العلاج بعد تقديم العلاجات الأولية لهما.


وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمتين المنفصلتين اللتين لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وتتوالى أحداث العنف وجرائم القتل بشكل يومي في المجتمع العربي، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة فيه عن القيام بعملها للحد من الجريمة، وسط مؤشرات على تواطؤ أجهزة الأمن الإسرائيلية مع منظمات الإجرام.

وتحولت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل في البلدات العربية إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية، ويجد المجتمع العربي نفسه رهينة لجرائم منظمة متصاعدة.

ويأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علمًا بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في القروض والفوائد بالسوق السوداء وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.

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