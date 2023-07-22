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جامعة القدس- أبو ديس تمنح درجة الماجستير للباحث صهيب أبو حسنة

السبت 22 يوليو 2023 08:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
جامعة القدس- أبو ديس تمنح درجة الماجستير للباحث صهيب أبو حسنة



غزة / سما /

منحت جامعة القدس أبو ديس الباحث صهيب عدنان ابو حسنة ، المدير التنفيذي لوكالة سما الإخبارية درجة الماجستير، بعد مناقشة بحثه المقدم تحت عنوان " أثر تبني القدرات التسويقية الديناميكية في تحقيق التفوق التنافسي ".

وقد أشرف على المناقشة لجنة مؤلفه من: د. رأفت الأعرج مشرفاً ورئيساً، د. بدر حمدان ممتحناً خارجياً، ود. تهاني جفال ممتحناً داخلياً.

وقد خلصت الرسالة إلى عدة نتائج أهمها وجود علاقة ارتباطية إيجابية قويَّة بين القدرات التسويقية الديناميكية والتَّفوق التنافسي من وجهة نظر العاملين في شركة أوريدو في المحافظاتِ الجنوبية؛ وهذا يُفسَّر بأنَّ زيادة تطبيق الجوانب الخاصة بالقدرات التسويقية الديناميكية سيؤدي إلى زيادة تحقيق مستوى التَّفوق التنافسي.

وأوصى الباحث صهيب ابو حسنة بضرورةُ تركيزِ الشركاتِ على تطبيقِ القدراتِ التسويقيةِ الديناميكية باعتبارها عاملًا مهمًا في نجاح خطتها التسويقية، ممَّا يمكِّنُها من معرفة الفرص والتحديات المتوقعة ومعرفة العملاء و المنافسين، وبالتالي بناء قواعد الخطة التسويقية للشركة.  

وأردف : ان تركيزِ الشركاتِ على تطبيقِ القدراتِ التسويقيةِ الديناميكية باعتبارها عاملًا مهمًا في نجاح خطتها التسويقية، ممَّا يمكِّنُها من معرفة الفرص والتحديات المتوقعة ومعرفة العملاء و المنافسين، وبالتالي بناء قواعد الخطة التسويقية للشركة.  

الي ذلك تتقدم إدارة وموظفو وكالة سما الإخبارية بالتهنئة الحارة لمديرها التنفيذي "صهيب ابو حسنة " بمناسبة حصوله على درجة الماجستير من جامعة القدس ابو ديس، متمنين له دوام التقدم والنجاح في خدمة وطنه وشعبة.      


صهيب حسنة

#جامعة القدس #صهيب أبو حسنة
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