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وفد من الجبهة الشعبية يلتقي رئيس جهاز المخابرات المصرية

السبت 22 يوليو 2023 07:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد من الجبهة الشعبية يلتقي رئيس جهاز المخابرات المصرية



القاهرة/سما/

التقى وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين برئاسة نائب الأمين العام الرفيق جميل مزهر، اليوم السبت، رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة السيد الوزير اللواء عباس كامل، بدعوة كريمة من الشقيقة مصر.

وبحسب بيان صادر عن الجبهة: "استعرض الوفد موقف "الشعبية" من التطورات على الساحة الفلسطينية والتحديات والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية وسبل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه الوطنية.

كما استعراض متطلبات إنجاح اجتماع الأمناء العامين الذي تستضيفه الشقيقة مصر والمزمع عقده في الثلاثين من الشهر الجاري، أهمية إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وأكد وفد الشعبية تقديره لجهود الشقيقة مصر ودعمها للشعب الفلسطيني وحقوقه، ودورها المتواصل في السعي لإنهاء الانقسام.

من جانبه، استعرض السيد الوزير مواقف جمهورية مصر العربية الداعمة للشعب الفلسطيني والإجراءات التي تقوم بها للتخفيف من معاناته، وحرصها على إنجاح اجتماع الأمناء العامين، مؤكدًا أنّ مصر ستقدّم كل التسهيلات لتحقيق ذلك.

#الجبهة الشعبية #مصر #عباس كامل

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