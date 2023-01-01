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"التعاون الاسلامي" تدين جريمتي الاحتلال بإعدام فتيين في سبسطية وأم الصفا

السبت 22 يوليو 2023 05:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعاون الاسلامي" تدين جريمتي الاحتلال بإعدام فتيين في سبسطية وأم الصفا



جدة/سما/

 أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، استمرار جرائم الاحتلال الاسرائيلي النكراء والتي كان آخرها جريمة الاعدام البشعة بحق الفتى فوزي مخالفة في بلدة سبسطية قرب نابلس والفتى محمد البايض في بلدة أم صفا بمحافظة رام الله والبيرة.

واعتبرت منظمة التعاون في بيان لها، اليوم السبت، أن ذلك يعد امتدادا لمسلسل الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية التي تستدعي التحقيق والمساءلة.

وجددت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووضع حد للجرائم اليومية وإرهاب الدولة المنظم الذي ترتكبه اسرائيل، قوة الاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني.

#التعاون الاسلامي #سبسطية #ام صفا

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