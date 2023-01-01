  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

من هو محرق القرآن في السويد؟

السبت 22 يوليو 2023 04:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
من هو محرق القرآن في السويد؟



وكالات/سمام

- أ ف ب - أشارت صفحات سلوان موميكا اللاجئ العراقي الذي ألهب مشاعر المسلمين حول العالم بتدنيسه القرآن في ستوكهولم، إلى أن ماضيه في العراق كان حافلا بالنشاط السياسي، بل قاتل ضد تنظيم "داعش".


قبل انتقاله إلى السويد، تشير حساباته الى محاولته الانخراط في العمل السياسي في العراق، بما في ذلك صلات له مع مجموعة مسيحية مسلحة أثناء القتال ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، وتأسيس حزب سياسي سرياني غامض، ومنافسات مع مجموعات مسيحية مسلحة مؤثرة، وتعرضه للاعتقال لفترة قصيرة.

كما شارك في التظاهرات الواسعة ضد الفساد في العراق في نهاية 2019، الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة التي قمعتها السلطات بقسوة وقتل خلالها أكثر من 600 شخص.

وفي 28 يونيو، داس الرجل الذي يبلغ من العمر 37 عاما نسخة من القرآن قبل أن يدس فيه قطعا من لحم الخنزير ويحرق بضع صفحات منه أمام أكبر مسجد في ستوكهولم، في اليوم الأول من عيد الأضحى.

ويوم الخميس الماضي، نظم موميكا تجمعا جديدا سمحت به الشرطة السويدية في ستوكهولم، حيث داس على المصحف ومزّق صفحاته، ودنّس العلم العراقي.

وفي المرتين، تحدّى موميكا متظاهرين معارضين كانوا ينتقدون تصرّفه وواجه إهاناتهم بابتسامة متكلّفة.

المصدر: أ ف ب

#القرآن #السويد #ستوكهولم

الأكثر قراءة اليوم

رابط الفحص.. رسائل المنحة القطرية 100 دولار عن شهر يوليو 2023 اليوم

حملة “إخوانيّة كبرى ضد اردوغان العائد من زيارته لدول الخليج ..

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

غالانت: الوضع في "إسرائيل" مقلق للغاية

أول تعليق من جيش الاحتلال على إعلان الطيارين التوقف عن الخدمة

بعد السويد.. متطرفون في الدنمارك يحرقون نسخة من القرآن أمام سفارة العراق في كوبنهاغن

مسيرة احتجاجية من تل أبيب إلى القدس "مشيًا على الأقدام" (فيديو)

الأخبار الرئيسية

بن شبات: حماس غير مردوعة وما يجمعها مع إيران وحزب الله أكثر مما يفرقها

جنرالات إسرائيليون يطالبون بالإطاحة بنتنياهو

3-54-730x438

تبون: الجزائر تعتبر استقلالها ناقصا ما دامت فلسطين لم تستقل

موعد بدء العام الدراسي الجديد (2023-2024) في فلسطين

العبرانيون-730x438

" إندبندنت": العشرات من العبرانيين السود في "إسرائيل" يواجهون خطر الترحيل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية