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إصابة خطيرة بجريمة إطلاق نار في الكعيبة

السبت 22 يوليو 2023 04:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة خطيرة بجريمة إطلاق نار في الكعيبة



الداخل المحتل/سما/

يب شخص، في الأربعينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار ارتكبت في بلدة الكعبية طباش الحجاجرة، اليوم السبت.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية لمصاب عانى جروحا خطيرة.

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.


وتتوالى أحداث العنف وجرائم القتل بشكل يومي في المجتمع العربي، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة فيه عن القيام بعملها للحد من الجريمة، وسط مؤشرات على تواطؤ أجهزة الأمن الإسرائيلية مع منظمات الإجرام.

وتحولت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل في البلدات العربية إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية، ويجد المجتمع العربي نفسه رهينة لجرائم منظمة متصاعدة.


ويأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علمًا بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في القروض والفوائد بالسوق السوداء وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.

#الكعيبة #طباش الحجاجرة

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