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محافظ جنين: أجهزة الأمن تلقي القبض على مطلوب للعدالة

السبت 22 يوليو 2023 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ جنين: أجهزة الأمن تلقي القبض على مطلوب للعدالة



جنين/سما/

قال محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، إن قوة مشتركة من الأجهزة الأمنية، اعتقلت أحد المطلوبين للعدالة في بلدة جلقموس شرق المحافطة.

وأضاف الرجوب في بيان له اليوم السبت، أن القوة داهمت اليوم السبت، منازل في بلدتي السيلة الحارثية وجلقموس، بعد ورود معلومات دقيقة عن تواجد مطلوبين جنائيين للعدالة، مشيرا إلى أنه وعند وصول أجهزة الأمن لجلقموس قام أحد المطلوبين للعدالة بإطلاق النار تجاه القوة، والتي بدورها ردت بالمثل، وأصابته بجروح متوسطة قبل اعتقاله، ونقله لتلقي العلاج.

وأوضح أن العمل الأمني ما زال مستمرا لغاية الآن في سيلة الحارثية، للقبض على المطلوبين على خلفيات جنائية، لافتا إلى أنه جرى اعتقال 23 شخصا حتى اللحظة، وتحويلهم الى جهة الاختصاص في الشرطة حسب الأصول.

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#جنين #اكرم الرجوب

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