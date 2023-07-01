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نقابة صيادلة فلسطين تصدر تنويها مهما لطلبة توجيهي

السبت 22 يوليو 2023 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة صيادلة فلسطين تصدر تنويها مهما لطلبة توجيهي



رام الله/سما/

أصدرت نقابة صيادلة فلسطين، اليوم السبت، تنويها مهما لطلبة الثانوية العامة (التوجيهي 2023) الجديد.

وأكدت النقابة صيادلة -القدس في بيان لها، أنها لا تتحمل مستقبلاً أي مسؤولية عن أي طالب يقدم على دراسة الصيدلة من حيث توفر فرص عمل أو انخفاض الرواتب، وقالت: إن "الطالب يتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك".

وشدّدت على الجهات ذات الاختصاص مثل وزارة التخطيط ووزارة التعليم العالي ووزارة الصحة وكليات ونقابة الصيدلة العمل معًا لوضع ضوابط وترشيد ومعاجلة مشكلة ازدياد عدد دارسي الصيدلة خدمة المجتمع والمواطنين وحمايتهم من الازمات والمشاكل المترتبة على عدم التخطيط لحماية من البطالة وإغراق السوق بأعداد كبيرة من المهنيين.

إليك نص البيان كاملاً:

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#نقابة صيادلة فلسطين

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