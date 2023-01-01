  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هيئة حقوقية تطالب بالإفراج عن المعتقل أبو عرة

السبت 22 يوليو 2023 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة حقوقية تطالب بالإفراج عن المعتقل أبو عرة



رام الله/سما/

طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، مساء السبت، بالإفراج الفوري عن المواطن مصطفى أبو عرة (62 عامًا)، من سكان طوباس، والموقوف بقرار من النيابة العامة بتهمة ذم السلطات واثارة النعرات.

وأشارت الهيئة، إلى أن ممثلها قام بزيارة أبو عرة في نظارة شرطة طولكرم، حيث تم نقله إليها من مستشفى طولكرم، واطلع على التقرير الطبي الخاص بظروفه الصحية.

ولفتت إلى أن وضعه الصحي غير مستقر، معتبرةً أن التهم الموجهة إليه، والتي تدخل ضمن قضايا الرأي، ترى فيها الهيئة أنه لا يجوز العقاب عليها بحجز الحرية.

#ديوان المظالم #مصطفى ابو عرة

الأكثر قراءة اليوم

رابط الفحص.. رسائل المنحة القطرية 100 دولار عن شهر يوليو 2023 اليوم

حملة “إخوانيّة كبرى ضد اردوغان العائد من زيارته لدول الخليج ..

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

غالانت: الوضع في "إسرائيل" مقلق للغاية

أول تعليق من جيش الاحتلال على إعلان الطيارين التوقف عن الخدمة

بعد السويد.. متطرفون في الدنمارك يحرقون نسخة من القرآن أمام سفارة العراق في كوبنهاغن

مسيرة احتجاجية من تل أبيب إلى القدس "مشيًا على الأقدام" (فيديو)

الأخبار الرئيسية

بن شبات: حماس غير مردوعة وما يجمعها مع إيران وحزب الله أكثر مما يفرقها

جنرالات إسرائيليون يطالبون بالإطاحة بنتنياهو

3-54-730x438

تبون: الجزائر تعتبر استقلالها ناقصا ما دامت فلسطين لم تستقل

موعد بدء العام الدراسي الجديد (2023-2024) في فلسطين

العبرانيون-730x438

" إندبندنت": العشرات من العبرانيين السود في "إسرائيل" يواجهون خطر الترحيل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية