"التشريعي" يرحب بتصويت البرلمان البرتغالي لصالح قرار يعترف بالنكبة

غزة/سما/

رحب المجلس التشريعي بتصويت البرلمان البرتغالي بالأغلبية لصالح قرار يعترف بالنكبة الفلسطينية عام 1948، ويشيد بنضال الشعب الفلسطيني لنيل حقه في تقرير مصيره.

كما تقدم المجلس التشريعي بالشكر لأعضاء البرلمان البرتغالي ونعتبر هذا التصويت خطوة برلمانية أوروبية مهمة ومتقدمة دعماً للقضية الفلسطينية العادلة.

ودعا بيان المجلس جميع برلمانات الدول الأوروبية لإصدار قرارات واتخاذ خطوات مشابهة من شأنها إدانة الاحتلال على جرائمه وممارساته العنصرية بحق الشعب الفلسطيني.

وطالب بتفعيل مقاطعة الاحتلال الاسرائيلي في جميع الدول الأوروبية في اتجاه عزله ومحاسبته على انتهاكاته الجسيمة للقوانين والمواثيق الدولية وصولاً إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال لفلسطين.