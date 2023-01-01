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الرئيس عباس إلى تركيا الاثنين المقبل

السبت 22 يوليو 2023 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس إلى تركيا الاثنين المقبل



رام الله/سما/

أعلن فائد مصطفى السفير الفلسطيني لدى تركيا، بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيصل إلى تركيا الاثنين المقبل، في زيارة رسمية بدعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وقال مصطفى في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، إن "الزيارة الرسمية ستستمر لمدة  ثلاثة أيام، وستجري للرئيس مراسم استقبال رسمية في قصر الرئاسة التركية بالعاصمة أنقرة".

وأضاف السفير الفلسطيني أنه "الرئيس عباس سيجتمع خلال الزيارة مع أردوغان ومع القيادة التركية وذلك في إطار المشاورات السياسية املنتظمة التي تتم بين البلدين الصديقين في ظل ما يجمعهم من روابط وعلاقات تاريخية".

وأكد على أن "هذه الزيارة تكتسب أهمية كبيرة في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة من مسيرة القضية الوطنية على ضوء التطورات والآفاق المحلية والإقليمية والدولية وتزايد الاعتداءات الإسرائيلية على شعبنا وتنصل الحكومة الإسرائيلية من كل الاتفاقيات والأسس التي أُقيمت عليها عملية التسوية السياسية".

#الرئيس عباس

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