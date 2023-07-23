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موعد تسجيل طلبة التوجيهي الراغبين في تحسين المعدل أو غير المستكملين

السبت 22 يوليو 2023 03:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
موعد تسجيل طلبة التوجيهي الراغبين في تحسين المعدل أو غير المستكملين



رام الله/سما/

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي- الإدارة العامة للقياس والتقويم والامتحانات أن عملية تسجيل الطلبة الناجحين في التوجيهي ٢٠٢٣ والراغبين بتحسين معدلاتهم تبدأ في مديريات التعليم من يوم غد أيام الأحد،  وتستمر يومي الاثنين والثلاثاء

من 23/7/2023 حتى 25/7/2023

وأكدت الوزارة على ضرورة أن يصطحب الطلبة معهم: (4 صور شخصية حديثة، صورة مصدقة عن شهادة الميلاد، صورة عن الهوية الشخصية، ورسوم التسجيل 200 شيكل).

كما أوضحت الوزارة أن عملية التسجيل للطلبة غير المستكملين تبدأ يوم الأربعاء الموافق 26/7/2023 وتنتهي يوم الخميس 3/8/2023

#وزارة التربية والتعليم #طلبة التوجيهي الراغبين في تحسين المعدل أو غير المستكملين

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