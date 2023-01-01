برعاية دحلان ..الشبيبة بغزة تطلق أضخم حملة لتكريم آلاف المتفوقين في الثانوية العامة

غزة/سما/

تستعد حركة الشبيبة الفتحاوية، في ساحة غزة، لإطلاق أضخم حملةٍ لتكريم آلاف الطلبة المتفوقين في اختبارات الثانوية العامة، التي تنفذها للعام السابع على التوالي، ضمن برنامج زيارات جماعيةٍ حملت اسم (#فوج_المستقبل7)، وذلك تحت رعاية محمد دحلان قائد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح.

وقال حسام العجوري أمين سر الشبيبة الفتحاوية في ساحة غزة: “تأتي الحملة استكمالاً لزيارات بيوت الأوائل والمتفوقين، التي نظمتها الشبيبة بدءًا من لحظة ظهور النتائج”، وأضاف: “حقق أبناؤنا نجاحًا مبهرًا في الثانوية العامة، رغم التحديات الكبيرة والصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني في القدس والضفة وغزة”.

وأوضح العجوري أن قيادة تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، لديها اهتمام كبير بالناجحين والمتفوقين، وتسعى بكل إخلاصٍ لمساندة الطلبة المتفوقين والوقوف بجوارهم لإكمال تطلعاتهم التعليمية.

وأكد العجوري، على الدور الكبير لكوادر الشبيبة الفتحاوية في المدارس والجامعات الذين ساندوا الطلبة قبل وأثناء فترة الامتحانات.

يُذكر أن القائد محمد دحلان رئيس تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، وعلى مدى الأعوام السابقة، يولي الطلبة المتفوقين اهتمامًا كبيرًا، و قدّم دعمًا غير محدودٍ لآلاف الطلبة من خلال مشاريع المنح الدراسية ومساعدة الطلبة المتفوقين والمساندة في تسديد الرسوم وتحرير الشهادات الجامعية.