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تشييع جثماني الشهيدين البايض ومخالفة في رام الله ونابلس

السبت 22 يوليو 2023 01:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشييع جثماني الشهيدين البايض ومخالفة في رام الله ونابلس



رام الله / سما /

شيعت جماهير فلسطينية غفيرة، السبت، جثماني شهيدين، قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، في رام الله ونابلس.

وانطلق موكب تشييع الشهيد الفتى محمد فؤاد البايض (17 عامًا) من أمام المستشفى الاستشاري التخصصي بمدينة رام الله، وصولا إلى منزل عائلة الشهيد في مخيم الجلزون، حيث ألقت عائلته وأصدقاؤه نظرة الوداع على جثمانه، قبل أن ينقل إلى مسجد حراء وسط المخيم، حيث أدى المواطنون صلاة الجنازة عليه.

وسار المشيعون في موكب جنائزي مهيب، وهم يحملون جثمان الشهيد البايض على الأكتاف، وطافوا به بين أزقة المخيم، وصولا إلى المقبرة، حيث تم مواراته الثرى.

وصدحت حناجر المشيعين بالهتافات الغاضبة والمنددة بجريمة إعدام الشهيد الفتى البايض، وجرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، حاملين العلم والرايات الفلسطينية.

واستشهد الطفل البايض من مخيم الجلزون متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في رأسه، وأصيب آخر بجروح خطيرة، خلال مواجهات اندلعت أمس الجمعة، مع قوات الاحتلال في قرية أم صفا شمال رام الله.

وفي نابلس، شيعت جماهير غفيرة الشهيد فوزي هاني مخالفة (18 عاماً)، الذي استشهد إثر إطلاق نار على مركبة كان يقودها في بلدة سبسطية، الليلة الماضية.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى رفيديا، بجنازة عسكرية، وصولاً إلى أطراف مدخل بلدة سبسطية.

وألقت عائلة الشهيد نظرة الوداع الأخير عليه، قبل أن تتجه إلى المسجد القديم بالبلدة للصلاة عليه ومواراته الثرى في المقبرة الشرقية بنابلس.

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