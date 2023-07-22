إدخال 24 "مشطاح" قطع غيار دراجات نارية لغزة

غزة/ سما /

قال رئيس جمعية مستوردي قطع الغيار بغزة رشدي الخور، يوم السبت، إن الاحتلال أدخل 24 "مشطاح" قطع غيار درجات نارية إلى قطاع غزة يوم الخميس الماضي.

وطالب الخور خلال حديثه لإذاعة "صوت الأقصى"، التجار بضرورة خفض الأسعار للمواطنين، "لأن الأمور تسير بشكل جيد جدًا".

ولفت إلى أن وزارة النقل والمواصلات بغزة ورام الله يعملون بشكل مستمر ولا يوجد أي معوقات، مطالبًا مباحث التموين بضبط أسعار قطع غيار الدرجات النارية مع التجار بسبب توفرها بشكل واسع في قطاع غزة.

وحرم قطاع غزة على مدار 10 أعوام من دخول قطع غيار الدراجات النارية بفعل الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ نحو 15 عامًا.