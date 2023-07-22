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شاهد: التنمية بغزة تنشر رابط تحديث بيانات المستفيدين من المنحة القطرية

السبت 22 يوليو 2023 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: التنمية بغزة تنشر رابط تحديث بيانات المستفيدين من المنحة القطرية



غزة/ سما /

نشرت وزارة التنمية في قطاع غزة، اليوم السبت، آليات تحديث بيانات المستفيدين من المنحة القطرية الـ100 دولار للأسر المتعففة، من خلال إطلاق خدمة تحديث بيانات المنحة القطرية.

وبينت الوزارة، في مقطع فيديو، نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك"، أن المواطنين يمكنهم من خلال هذه الخدمة الجديدة معرفة كيفية تحديث البيانات والاطلاع على حالة المواطن (معتمد – مرفوض موضحاً سبب الرفض مع وجود رابط للشكاوى إن كان للمواطن شكوى – غير مسجل ويتيح الرابط تحديث للمواطنين بياناتهم مع ضرورة أن يعلم المواطن أن تسجيله لا يعني قبول الطلب والإدراج ضمن كشوفات المنحة القطرية).

لتحديث البيانات من خلال الرابط التالي اضغط هنا

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