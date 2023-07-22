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الشيخ يعقب على قرار برتغالي جديد يتعلق بفلسطين

السبت 22 يوليو 2023 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ يعقب على قرار برتغالي جديد يتعلق بفلسطين



رام الله / سما /

 عقب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ اليوم السبت، على قرار البرلمان البرتغالي الذي يعترف ب النكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني عام ١٩٤٨ .

وقال الشيخ :"‏نرحب بقرار البرلمان البرتغالي الذي يعترف بالنكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني عام ١٩٤٨ ، خطوة على طريق الاقرار بالحقوق الفلسطينية الثابتة. مطالبين دول اوروبا كافة بالاعتراف بدولة فلسطين على خطوط ٤ حزيران ١٩٦٧ لحماية حل الدولتين امام سياسة الاستيطان والترانسفير والابرتهايد التي تمارسها حكومة الاحتلال وتقتل حل الدولتين نهائيا".

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