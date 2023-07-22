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اشتية يفتتح مشاريع أهمها لإنهاء أزمة انقطاع الكهرباء في طولكرم

السبت 22 يوليو 2023 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يفتتح مشاريع أهمها لإنهاء أزمة انقطاع الكهرباء في طولكرم



رام الله / سما /

من المقرر أن يفتتح رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم السبت، عددا من المشاريع في طولكرم، أهمها لإنهاء أزمة انقطاع الكهرباء، برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين. 

وسيبدأ رئيس الوزراء الجولة من محطة تحويل الكهرباء لإفتتاح مشروع ربط محطة الخفض في مدينة طولكرم بمحطة صرة (المرحلة الأولى) لبدء تمرير 10 ميجا منها لتزويد طولكرم بكميات إضافية من الكهرباء، ما من شأنه أن ينهي الأزمة التي تعانيها المدينة من انقطاع للتيار الكهربائي مؤقتا أو لعدة سنوات.

كما سيفتتح عددا من المشاريع مثل العيادات الصحية في كفر صور، وسيضع حجر الأساس لمشاريع أخرى مثل شارع الواد في فرعون، وسيطلع على سير العمل في عدة مواقع مثل مشروع إعادة تأهيل المدخل الجنوبي لطولكرم. 

إضافة إلى ذلك، سيترأس رئيس الوزراء اجتماعا للأجهزة الأمنية في المحافظة، وسيعقد اجتماعات أخرى مع القوى والفعاليات الوطنية والغرف التجارية. كما سيزور جامعة خضوري حيث سيلتقي مع مجلس العمداء لبحث أمور مختلفة. 

وتأتي هذه الجولة في إطار جهود الحكومة لتعزيز التنمية المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المناطق الفلسطينية.

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