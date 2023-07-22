جسر الزرقاء : مقتل شابة وشاب في جريمة إطلاق نار

القدس المحتلة / سما /

بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم 121 قتيلاً، بينما في العام الماضي قتل 109 أشخاص، فيما جرى توثيق أكثر من 111 جريمة قتل عام 2021.

قتل الشاب محمد وائل عماش (19 عامًا) والشابة رشا سامي عماش (28 عامًا) بعد انتصاف ليل الجمعة - السبت، في جريمة إطلاق نار في ساحة منزل في قرية جسر الزرقاء.

وذكر سكان أن الضحيتين قتلا بإطلاق نار بعد انتهاء حفل خطوبة، في جريمة نفذها عدة أشخاص.

ووصلت طواقم الإسعاف إلى مكان الجريمة وبدأت محاولات الإنعاش مباشرة نظرًا لحالتيهما الحرجة، قبل نقلهما إلى مستشفى "هيلل يافي" في الخضيرة، لاستكمال الإسعاف.

ووصلت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقًا وزعمت أنها باشرت أعمال تمشيط ميداني للبحث عن مشتبه بهم في ارتكاب الجريمة.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، 121 قتيلاً، بينما في العام الماضي قتل 109 أشخاص، فيما جرى توثيق أكثر من 111 جريمة قتل عام 2021.

وتتوالى أحداث العنف وجرائم القتل بشكل يومي في المجتمع العربي، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة فيه عن القيام بعملها للحد من الجريمة، وسط مؤشرات على تواطؤ أجهزة الأمن الإسرائيلية مع منظمات الإجرام.