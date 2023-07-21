ابرز عناوين الصحف الفلسطينية

القدس المحتلة/سما/

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة، اليوم السبت، استشهاد فتى من مخيم الجلزون، شمال رام الله، وشاب في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

"الحياة الجديدة":

الاحتلال يغتال فتى من مخيم الجلزون ويصيب شابا بجروح خطيرة في أم صفا

الأحمد يسلم رسالة من الرئيس لنظيره الجنوب أفريقي

مؤتمر في الأمم المتحدة يناقش تأثير التوسع الاستيطاني على المواطنين بالقدس

ارتفاع الحرارة اليوم وغدا وتحذير من التعرض لأشعة الشمس

الرئيس يعزي أمير قطر بوفاة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني

البرلمان البرتغالي يصوت لصالح قرار بالاعتراف بالنكبة الفلسطينية.. و«الخارجية» ترحب

التعديلات القضائية تعصف بجيش الاحتلال.. منقسم ولن يعود كما كان

استطلاع إسرائيلي يظهر تقدم أحزاب المعارضة وخشية من تضرر العلاقات مع أميركا

أمين عام اتحاد نقابات عمال تركيا للعالم الإسلامي: "حول عينيك وأذنيك إلى فلسطين"

تظاهرة في الطيبة بأراضي الـ48 ضد مصادرة الأراضي والهدم

"الأيام":

اغتيال شاب وإصابة آخر في بلدة سبسطية واستشهاد فتى في أم صفا برصاص الاحتلال

القدس: لجنة إسرائيلية تبحث الإثنين خطة "تلبيوت الجديدة" لتوسيع مستوطنة "جفعات هاماتوس"

القدس: شرطة الاحتلال تقمع المصلين في سلوان

إصابة حرجة بإطلاق نار بطريق الخطأ في مخيم شعفاط

البرلمان البرتغالي يصوت لصالح قرار بالاعتراف بالنكبة

"جمعة" أخرى من المسيرات والمواجهات والمستوطنون يواصلون حربهم ضد الزيتون

إسرائيل: «العصيان» يتصاعد في سلاح الجو والاحتجاجات مرشحة لبلوغ ذروتها غدا

أكثر من 50 ألفا أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

إسرائيل تنتقد المبعوث الأوروبي لتحليقه المظلي في غزة

"ناسا": تموز قد يكون الأكثر سخونة منذ بدء تسجيل درجات الحرارة

روسيا تقصف منشآت الحبوب في أوكرانيا لليوم الرابع

السودان: "الدعم السريع" تتهم الجيش بقتل المئات في قصف عشوائي بالطيران

"القدس":

شهيدان في سبسطية وأم صفا

الاعتداء على المتضامنين بالشيخ جراح وقمع المصلين في خيمة بسلوان

البرلمان البرتغالي يصوت لصالح قرار يعترف بالنكبة

مؤتمر بالأمم المتحدة يناقش تأثير التوسع الاستيطاني على المقدسيين

50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

تظاهرات في العراق وإيران ولبنان احتجاجا على تدنيس القرآن الكريم

صاروخ كوريا الشمالية هواسونغ- 18 البالستي العابر للقارات

مقتل موظف أردني في برنامج الأغذية العالمي باليمن

غالانت يدفع لتأجيل التشريعات عقب تزايد رفض الخدمة العسكرية

تركيا تستضيف الرئيس عباس ونتنياهو

مقتل مواطن في مخيم شعفاط