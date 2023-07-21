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استشهاد شاب وإصابة آخر باستهداف الاحتلال مركبة في سبسطية (شاهد)

السبت 22 يوليو 2023 12:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد شاب وإصابة آخر باستهداف الاحتلال مركبة في سبسطية (شاهد)



نابلس/سما/

استشهد الشاب فوزي هاني مخالفة (18 عاما)، وأصيب الشاب محمد عمر مخيمر قبل اعتقاله، الليلة، باستهداف مباشر من قوات الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص لمركبة كانا يستقلانها في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، إن طواقم الهلال الأحمر نقلت جثمان الشهيد مخالفة، بعد أن أعدمته قوات الاحتلال بالرصاص المباشر، وهو في مركبة كان يستقلها برفقة شاب آخر أصيب بالرصاص، قبل أن تعتقله قوات الاحتلال.

وأكدت مصادر أمنية ومحلية ، أن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل كثيف على مركبة في سبسطية، كان بداخلها مواطنين.

ومنع جيش الاحتلال، طواقم الهلال من الوصول للمركبة المستهدفة سريعًا ما أعاق إنقاذ حياة الشهيد.

 

 

 

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