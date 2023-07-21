الطيبة: تظاهرات ضد سياسة الهدم والتضييق الإسرائيلية

الطيبة/سما/

تظاهر العشرات من أهالي مدينة الطيبة داخل أراضي العام 1948، مساء اليوم الجمعة، عند مفترق الجلمة، احتجاجا على سياسة الهدم والتضييق التي تنفذها السلطات الإسرائيلية.

وجاءت هذه التظاهرة في إطار تصدي الأهالي لقرارات السلطات الإسرائيلية، التي سلمت مئات أوامر إخلاء وفرضت غرامات بحق أصحاب أراضي في المدينة.

ورفع المتظاهرون لافتات منددة بسياسة التضييق على الأرض والمسكن، مرددين الهتافات الغاضبة والمطالبة بالكف عن ملاحقة أصحاب الأراضي والمزارعين.

يشار إلى أن السلطات الإسرائيلية كانت قد سلمت خلال الشهرين الماضيين، مئات الإنذارات بالتحقيق قبل الإخلاء لأصحاب أراض من الطيبة والمنطقة، إضافة إلى فرض غرامات مالية.