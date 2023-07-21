إدارة سجون الاحتلال تعزل الأسير المريض مجاهد عمارنة من يعبد

جنين/سما/

عزلت إدارة سجن النقب الأسير مجاهد عزالدين عمارنة من بلدة يعبد جنوب غرب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة لمدة ثلاثة أسابيع وفرضت عليه غرامة مالية كبيرة وحُرم من الزيارة و الكانتينا لمدة شهرين.

وقالت عائلة عمارنة في بيان صحفي إن "العزل جاء على خلفية اتهامه بكسر نافذة الزيارة الزجاجية، علماً أن الأسير مجاهد يعاني من أمراض وأوضاع نفسية وعصبية صعبة نتجت خلال وجوده في السجن، وقد رفضت إدارة السجون تقديم العلاج له منذ سبعة أشهر حتى هذه اللحظة رغم الكثير من الوعود الكاذبة".

وحمّلت العائلة في بيانها، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي تطور خطير أو تدهور جديد يحصل للأسير مجاهد بسبب عزله في الزنازين، وفي هذا الجو شديد الحرارة.

والأسير عمارنة محكوم عليه بالسجن لمدة عامين، وغرامة مالية بستة آلاف شيقل (1800 دولار) تنتهي بعد 80 يوماً وإذا لم تدفع فستستبدل باعتقال لمدة 6 أشهر إضافية.

يذكر أن والد الأسير مجاهد الشيخ عز الدين عمارنة وشقيقه أحمد معتقلان أدارياً في سجن النقب.