فلسطين: توقعات باشتداد جديد على موجة الحر في هذا الموعد..

غزة/سما/

توقّع الراصد الجوي ليث العلامي، اليوم الجمعة، اشتداد جديد على موجة الحر، اعتبارًا من يوم الأحد وخلال الأسبوع المُقبل.

وكتب الراصد العلامي في تدوينة نشرها عبر صفحته على "فيسبوك" ما يلي: توقعات باشتداد جديد على موجة الحر اعتباراً من يوم الاحد وخلال الاسبوع المُقبل".



وجاءت تفاصيل طقس فلسطين للأيام القادمة، وفقًا لما نشرت دائرة الأرصاد الجوية، ما يلي:

هذه الليلة: يكون الجو معتدلًا في المناطق الجبلية دافئاً في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وغدًا السبت، يكون الجو شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأحد، يكون الجو شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الإثنين، يكون الجو شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.