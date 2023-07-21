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أول تعليق من جيش الاحتلال على إعلان الطيارين التوقف عن الخدمة

الجمعة 21 يوليو 2023 07:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من جيش الاحتلال على إعلان الطيارين التوقف عن الخدمة



القدس المحتلة/سما/

أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، العميد دانيال هاغري، أن إعلان الطيارين تعليق الخدمة يسبب ضررا كبيرا للقوات الإسرائيلية، فيما اعتبر أن إصلاحه سيستغرق وقتا طويلا.

وأشار العميد دانيال هاغري إلى إعلان 1142 عنصرا من أفراد سلاح الجو الاحتياطي أنهم سيتوقفون عن التطوع إذا تم تمرير قانون إلغاء قضية المعقولية.


وأكد أن الجيش الإسرائيلي تلقى رسالة موقعة من أكثر من 1100 اسم مكتوب بالأحرف الأولى من جنود الاحتياط في سلاح الجو.

وصرح بأن الجيش الإسرائيلي يفحص التفاصيل والآثار المترتبة عنها، كما يعكسها على المستوى السياسي، موضحا أن موقف الجيش هو أن عدم الحضور للخدمة الاحتياطية يضر بالجيش الإسرائيلي والأمن القومي.

وبين في السياق أنه وفي الأيام الأخيرة، كان هناك ضرر كبير للتماسك في صفوف الجيش، حيث سيستغرق وقتا طويلا لإصلاحه.

وأعلن 1140 جنديا احتياطيا في سلاح الجو الإسرائيلي اليوم الجمعة تعليق تطوعهم بالجيش احتجاجا على خطط الحكومة لـ"إصلاح النظام القضائي".

وكان سياسيون إسرائيليون من بينهم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، قد وجه خلال الأيام الماضية انتقادات للطيارين الذين أعلنوا نيتهم وقف الخدمة.

وحذر قائد سلاح الجو الإسرائيلي، تومر بار، من أن "الأقاويل اللاذعة تجاه الجيش تمس التماسك في صفوف الجيش".

وتشهد إسرائيل منذ أكثر من 28 أسبوعا موجة من الاحتجاجات دون أي مؤشرات على تراجع الحكومة عن مشروع التعديلات القضائية.

#جيش الاحتلال الاسرائيلي

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