مسيرة احتجاجية من تل أبيب إلى القدس "مشيًا على الأقدام" (فيديو)

القدس المحتلة/سما/

انطلق آلاف من الإسرائيليين في مسيرة احتجاجية من مناطق تل أبيب، منذ ليل الخميس الجمعة، باتجاه مدينة القدس "مشيًا على الأقدام"؛ سعيًا للوصول لمبنى البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، يوم الاثنين، موعد المصادقة على قانون الإصلاح القضائي "حجة المعقولية".

ويسعى القائمون على تلك المسيرة للتظاهر، الإثنين، أمام "الكنيست"؛ لمطالبة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، بالعدول عن التعديلات القضائية التي تتيح الحد من صلاحية المحكمة العليا الإسرائيلية.

وخيم المشاركون بالمسيرة، مساء الخميس، على الطريق الرئيس الواصل بين تل أبيب والقدس، وتابعوا سيرهم على الأقدام باتجاه القدس، صباح اليوم الجمعة، بعد أن التحقت بهم مجموعات من أطراف مدينة تل أبيب و"الكيبوتسات - القرى التعاونية" القريبة.



ورفع المشاركون بالمسيرة الأعلام الإسرائيلية، فيما هتفوا لتثبيت الديمقراطية في الدولة وعدم المساس بالسلطة التشريعية، كما يشارك في المسيرة شخصيات بارزة مثل المفتش العام السابق للشرطة موشيه كرادي، ورئيس الأركان ووزير الدفاع الأسبق موشيه يعالون.

من جهتها، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها "تتوقع حدوث اضطرابات وازدحامات مرورية على الطريق رقم (1) الواصل بين تل أبيب والقدس، اليوم الجمعة؛ جراء المسيرة المقرر لها أن تتمركز عند منطقة (باب الوادي) على الطريق العام باتجاه القدس، ويسير خلالها المتظاهرون على الطريق العام"، وطالبت الشرطة السائقين الامتثال لتعليمات ضباط المرور، واختيار طرق بديلة".