"حماس" تعلق على تكرار حرق القرآن في السويد

غزة/سما/

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، يوم الجمعة، أن تجدّد السماح لبعض المتطرّفين بالتظاهر لحرق نسخة من المصحف الشريف في السويد هو إمعانٌ في نشر الكراهية.

وقال الرشق في تصريح صحفي، إن حرق القرآن الكريم انتهاك لكل الشرائع السماوية والأعراف والقيم التي تدعو إلى احترامها وتقديرها.

وأضاف أن هذا العمل يعد عملاً دنيئاً ومستفزّاً لمشاعر الأمَّة الإسلامية في أرجاء العالم، ويكشف عن عنصرية مقيتة وخلل قيمي وأخلاقي عند القائمين عليه، وعند الذين يوفّرون الحماية لهم.

وجدد عضو المكتب السياسي لحركة حماس إدانته واستنكاره لهذا الفعل الشنيع، وللسماح به ، داعيا لمنع مثل هذه الأفعال الشنيعة بذريعة الحرية، والتي يُساء لها بهذا الفعل الكريه، كما يسيء لفكرة التعايش بين الشعوب والأمم على قاعدة احترام الحقوق والمقدسات والأديان.

وكانت السلطات السويدية قد رخصت، الخميس، مجددا لسلوان موميكا، (عراقي مقيم بالسويد) بتنظيم تظاهرة صغيرة أمام مبنى سفارة بغداد لدى ستوكهولم، مزق خلالها نسخة من القرآن والعلم العراقي.

وفي 28 يونيو/ حزيران الماضي، مزّق موميكا نسخة من المصحف وأضرم النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحته الشرطة تصريحا بتنظيم تجمع رضوخا لقرار قضائي، وهو ما قوبل بموجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.