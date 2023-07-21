شهيد وإصابة خطيرة خلال مواجهات مع الاحتلال في أم صفا

رام الله/سما/

استشهد مواطن متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في رأسه، وأصيب آخر بجروح خطيرة بالخطيرة، خلال مواجهات اندلعت اليوم الجمعة، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية أم صفا شمال رام الله.

وذكرت مصادر محلية أن "الفتى الذي ارتقى برصاص الاحتلال في أم صفا هو محمد فؤاد البايض 17 عاما، من مخيم الجلزون وتسكن عائلته في أم صفا".

وأفادت وزارة الصحة، بوصول إصابتين خطيرتين برصاص الاحتلال الحي في الرأس والبطن الى المستشفى الاستشاري من قرية أم صفا، قبل أن يعلن الأطباء عن استشهاد أحدهما.

وبحسب مصادر محلية، فإن عددا من المواطنين أصيبوا أيضا بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام الاحتلال القرية.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى لوقوع إصابات.

‏وتشهد أم صفا منذ أسابيع هجوما متواصلا من قبل المستوطنين، الذين أحرقوا منازل المواطنين ومركباتهم، وأطلقوا الرصاص الحي صوب منازلهم ومنشآتهم.

وأدت المواجهات قبل نحو أسبوعين إلى استشهاد الشاب عبد الجواد حمدان صالح (24 عاما) من قرية عارورة المجاورة، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الحي، في قرية أم صفا.

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