  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

ومن الحب ما قتل.. واقعة بشعة تهز أوروبا (فيديو)

الجمعة 21 يوليو 2023 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
ومن الحب ما قتل.. واقعة بشعة تهز أوروبا (فيديو)



وكالات/سما/

أقدم شاب على قتل خطيب صديقته السابقة بالرصاص، ثم أطلق النار على رأسه خارج فندق في مدينة بوزنان البولندية.

وأظهر الفيديو رجلا طريح الأرض بعدما أن أطلق عليه الشاب النار، وسط صراخ صديقته السابقة البالغة من العمر 20 عاما، التي كانت تحاول أن تستنجد بالآخرين للمساعدة.

وقام الجاني بإطلاق النار مرة أخرى على خطيب الفتاة، ثم صوب السلاح على رأسه وقتل نفسه. وهرعت الشرطة إلى مكان الحادث، بعد استدعائها من قبل الموظفين والزبائن المذعورين في المطعم الموجود خارج فندق "NH" في المدينة.

وقال المتحدث باسم الشرطة إن الرجلين، 30 و 31 عاما، لقيا حتفهما في الحادث الذي وقع مساء الأحد.

#اوروبا

الأكثر قراءة اليوم

شاهد : "معظم مشاكل الجيش الإسرائيلي تظهر في ‎فيديو" من 27 ثانية

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

وسط استهجان كبير .. أنباء عن اعتقال الداعية السعودي بدر المشاري

تركيا: أردوغان يستضيف الرئيس عباس ونتانياهو نهاية تموز الجاري

قتيلان في جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل

السعودية توقع اتفاقية تسمح بمشاركة وفد رسمي إسرائيلي بمؤتمر اليونسكو بالرياض

اسعار الخضروات واللحوم في اسواق غزة

الأخبار الرئيسية

photo_2023-07-21_13-20-51

شاهد: الاحتلال يقمع مواطنين في خيمة اعتصام ضد هدم المنازل في سلوان

زلزال يضرب الجيش الإسرائيلي.. جنود الاحتياط يتخذون خطوة ستفقد الجيش استعداداته للحرب

20230721021211

إصابة 3 جنود إسرائيليين في بيت أمر بعد الاعتداء على مشاركين في جنازة

هرتسوغ

الرئيس الإسرائيلي يكشف سبب قلق الإدارة الأمريكية

64ba25304c59b72da5627259

الموساد وفضيحة "الفارس الأحمر".. لماذا قتل الإسرائيليون شابا مغربيا بـ13 رصاصة أمام زوجته في الشارع؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية