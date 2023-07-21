رام الله/سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الجمعة، خبر استشهاد الشاب بدر المصري (19 عاما)، وإصابة آخرين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، عقب اقتحام المستوطنين مقام يوسف.

كما أبرزت الصحف الثلاث إعلان وزارة التربية والتعليم نتائج الدورة الأولى من امتحانات الثانوية العامة للعام 2023.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

- شهيد وإصابات في نابلس خلال اقتحام المستوطنين مقام يوسف

- الاحتلال جرف أراضي في ترقوميا واستولى على 3 جرارات ومركبة في الأغوار وجنوب طوباس

- مستوطنون يشرعون ببناء بؤرة شرق القدس ويقتحمون الأقصى وأراضي الكنيسة الأرثوذكسية

- "التربية" تعلن نتائج الثانوية العامة والاحتلال يعتدي على المحتفلين في القدس والخليل

- هنأ الطلبة الناجحين في امتحانات الثانوية العامة... الرئيس يعين يحيى شنار رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى

- استقبل رئيس مجلس النواب الاسترالي وهنأ الناجحين بالثانوية العامة... اشتية يدعو أستراليا للاعتراف بدولة فلسطين

- مؤتمر "بريكس" يدعو لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس

- شهادتان بتفوق في شهر واحد!

- طعن مستوطن في القدس المحتلة

- وقفة احتجاجية في الناصرة ضد العنف والجريمة... 4 قتلى بينهم 3 من الضفة في جرائم داخل أراضي الـ48

- نابلس في يوم دموع الحزن والفرح

- نتنياهو يدافع عن خطة حكومته ويشن هجوما على المعارضة واستمرار التظاهرات... الجيش يهدد باعتقال الجنود المحتجين على التعديلات القضائية وتحذير من حرب أهلية

- القرآن الكريم يشعل احتجاجات وأزمة دبلوماسية بين العراق والسويد

الأيام:

- استشهاد شاب وإصابة ثلاثة بالرصاص في مواجهات عنيفة خلال اقتحام نابلس

- سلسلة جديدة من الاقتحامات والمداهمات وبؤرة استيطانية جديدة في منطقة السواحرة

- الاحتلال يخصص 150 مليون شيكل لإقامة 6 مستوطنات "سياحية" في الضفة

- إصابة مستوطن بجروح خطيرة طعنًا في القدس

- مصرع ثلاثة شبان من محافظة نابلس بجريمتي إطلاق نار في أراضي الـ48

- نتائج التوجيهي: الفتيات يتفوقن كالعادة

- نتنياهو يناور مجددًا سعيًا لتمرير قوانينه وتهديد باعتقال "الاحتياط" المعارضين

- العراق: محتجون يحرقون سفارة السويد وتوتر دبلوماسي بين بغداد وستوكهولم

القدس:

- شهيد وعدة إصابات في نابلس

- إعلان نتائج الثانوية العامة 2023

- "الخارجية" تدين تدنيس وتمزيق نسخة من القرآن الكريم في السويد

- تجريف واقتلاع مئات الأشجار في ترقوميا ومصادرة مركبة و3 جرارات بالأغوار

- نتنياهو يدافع عن خطة حكومته لإضعاف القضاء

- إقامة بؤرة استيطانية جديدة في "برية" السواحرة الشرقية

- مؤتمر "بريكس" يدعو لإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس