مستوطنون يقتلعون عشرات أشجار الزيتون المعمّرة جنوب بيت لحم

بيت لحم/سما/

اقتلع مستوطنون، اليوم الجمعة، عشرات أشجار الزيتون المعمّرة من أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن مستوطني مستوطنة "افرات" الجاثمة على أراضي المواطنين عنوةً في قرية أرطاس وبلدة الخضر، اقتلعوا (50) شجرة زيتون في منطقة "باطن المعصي" جنوب الخضر، تعود للمواطن محمود يعقوب دعدوع .

يشار إلى أن منطقتي "باطن المعصي" و"أم ركبة" تتعرضان منذ فترة إلى هجمة استيطانية تتمثل بالاستيلاء على أراضي واقتلاع أشجار وإخطار منازل بالهدم ووقف البناء.