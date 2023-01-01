شاهد: الاحتلال يقمع مواطنين في خيمة اعتصام ضد هدم المنازل في سلوان

القدس المحتلة/سما/

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المصلين الذين أدوا صلاة الجمعة في خيمة الاعتصام المقامة في "حي البستان" ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، ضد مخططات الاحتلال لهدم المنازل وتهجير المواطنين واستهداف ممتلكاتهم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت صوب المصلين، ورشّتهم بالمياه العادمة، واعتدت عليهم بالضرب.

وكانت سلطات الاحتلال قد أخطرت، مؤخرًا، المواطن نضال الرجبي بهدم منزله في حي البستان ببلدة سلوان، ضمن سياسة التهجير القسري للفلسطينيين من القدس المحتلة.

ــــ