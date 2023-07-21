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رسالة من الرئيس عباس لنظيره الجنوب إفريقي

الجمعة 21 يوليو 2023 03:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسالة من الرئيس عباس لنظيره الجنوب إفريقي



بريتوريا/سمنا/

- استقبل رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الجمعة، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد والوفد المرافق له، على هامش أعمال مؤتمر مجموعة "بريكس" في العاصمة الجنوب إفريقية بريتوريا.

وسلّم الأحمد رسالة من سيادة الرئيس محمود عباس لنظيره الجنوب إفريقي، تؤكد على علاقة الصداقة الوطيدة بين البلدين، وتستعرض آخر التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، في ظل تصاعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على أبناء شعبنا وتنكره لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي المتعلقة بالصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.

 وعبر سيادة الرئيس، في رسالته، عن شكره على دعوة دولة فلسطين للمشاركة في أعمال مؤتمر مجموعة "بريكس".

وقال الأحمد، خلال اللقاء، إن الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية يتطلعون إلى تعزيز علاقات الصداقة الفلسطينية الجنوب إفريقية، وتنسيق مواقف البلدين تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جهته، حيّا الرئيس رامافوزا الرئيس محمود عباس، وأعرب عن رغبته لمزيد من الحوار المستمر وتعميق التنسيق المشترك بين البلدين، وبين حركة "فتح" وحزب المؤتمر الوطني الإفريقي.

ولفت إلى العلاقة الوطيدة التي تجمعه مع الرئيس محمود عباس، وأنهما سيعملان معا لتعميق علاقة الصداقة الفلسطينية الجنوب إفريقية، التي بدأها الرئيسان الراحلان نيلسون مانديلا وياسر عرفات

وضم الوفد الفلسطيني كلا من سفيرة دولة فلسطين لدى جنوب إفريقيا حنان جرار، والسفير سلمان الهرفي.

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