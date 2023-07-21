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زلزال يضرب الجيش الإسرائيلي.. جنود الاحتياط يتخذون خطوة ستفقد الجيش استعداداته للحرب

الجمعة 21 يوليو 2023 03:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
زلزال يضرب الجيش الإسرائيلي.. جنود الاحتياط يتخذون خطوة ستفقد الجيش استعداداته للحرب



القدس المحتلة/سما/

ذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم الأحد أن أعداد كبيرة من جنود الاحتياط ينظمون إلى رافضي الخدمة في الجيش الإسرائيلي، والغالبية الكبرى من سلاح الجو الإسرائيلي احتجاجًا على قانون الإصلاح القضائي الذي تروج له حكومة نتنياهو.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن 1142 جندي احتياط في سلاح الجو الإسرائيلي أرسلوا رسالة إلى رئيس الأركان هرتسي هاليفي ووزير الجيش يؤآف غالانت.

ونقلت الإذاعة العبرية رسالة الجنود، وقالوا: "التشريع الذي يسمح للحكومة بالتصرف بطريقة غير معقولة للغاية سيؤدي إلى خيار وقف التطوع في الاحتياط".

وأضافت الإذاعة العبرية أن الموقعين على الرسالة هم 422 طيار نشط في سلاح الجو و173 مشغل للطائرات المسيرة وآخرين.

ووصف المراسلين العسكريين للقنوات الإسرائيلية المختلفة القرار بالزلزال الذي يضرب الجيش، مشيرين إلى أن ذلك سيفقد الجيش الإسرائيلي استعداداته للحرب.

#اسرائيل #الجيش الاسرائيلي

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