إصابة 3 جنود إسرائيليين في بيت أمر بعد الاعتداء على مشاركين في جنازة

الخليل/سما/

اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن مدخل بلدة بيت أمر، شمالي الخليل، وسط تقارير إسرائيلية عن استهداف آلية للاحتلال بعبوة متفجرة.

وذكرت تقارير إسرائيلية أن أحد عناصر الاحتلال أصيب بقدمه بشظايا عبوة ناسفة استهدفت مركبة لقوات الاحتلال التي حاولت الاعتداء على مشاركين في جنازة.



وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي إصابة أحد جنود الاحتلال، ووفقا للتقارير، فإن المصاب نقل إلى مشفى "شعاري تسيدك" في القدس، وهو يعاني من جروح طفيفة.

ولاحقا أفادت القناة 14 العبرية بإصابة 3 مجندين خلال أحداث في بيت أمر قرب الخليل، بينهم 2 من حرس الحدود وآخر من الجيش الإسرائيلي.

وأضافت: "أطلقت القوات صوب أحد الشبان الفلسطينيين بزعم إلقاء عبوات ناسفة، وتم إصابته."



وأصيب العشرات من المواطنين بالاختناق، عقب اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على جنازة في بلدة بيت أمر، ما أدى لاندلاع مواجهات، بحسب المصادر الفلسطينية.

وأفاد منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، يوسف أبو مارية، بأن قوات الاحتلال اعتدت على مشيعي جنازة في بيت أمر خلال توجههم إلى المقبرة التي تقع على الشارع الرئيسي للبلدة.

وأوضح أن عناصر الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع باتجاه المشيعين، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام.

وأشار أبو مارية، إلى أن اندلاع مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال في منطقة عصيدة شرق البلدة، بعد الاعتداء على الجنازة.