بعد رفضه ارجاعها.. ترامب يعد بتسليم قطع أثرية في عهدته لإسرائيل

القدس المحتلة / سما /

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه سيعيد قريبا قطعا أثرية في عهدته لإسرائيل، أعيرت للبيت الأبيض عام 2019.

وقال ترامب في رسالة لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن ممثل سلطة الآثار الإسرائيلية قد قدم له القطع الأثرية بتعاون كامل من هيئة الآثار، وإنه يعتزم إعادتها إلى إسرائيل.

وكشفت صحيفة "هآرتس" هذا الأسبوع عن وجود القطع الأثرية في عقار مار لاغو، مبينة أن المسؤولين الإسرائيليين يعرفون منذ عدة أشهر أن هذه القطع الأثرية كانت في منزل ترامب في منتجع مار إيه لاغو، لكن الجهود المبذولة لاستعادة هذه الأشياء لم تنجح حتى الآن.

القطع الأثرية المعنية هي شموع طينية خزفية قديمة تشكل جزءًا من مجموعة الكنوز الوطنية لإسرائيل. تم إعارتهم إلى البيت الأبيض في عام 2019 بموافقة مدير سلطة الآثار الإسرائيلية آنذاك ، إسرائيل حسون ، بشرط إعادتهم في غضون أسابيع. لكن لم يتم إعادتهم أبدًا منذ ذلك الحين.

وقالت "هآرتس" بدعوى رغبته في إعادة الآثار، يبدو أن ترامب قد استسلم لضغوط وسائل الإعلام، مبينة أن المدير الحالي لهيئة الآثار، إيلي إسكوزيدو، اتصل بوزارة الخارجية الإسرائيلية، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، والسفير الأمريكي السابق في إسرائيل، ديفيد فريدمان، طالبا منهم المساعدة في إعادة القطع، ولكن دون جدوى حتى الآن.