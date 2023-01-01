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تعرف عليها.. نيديس ينهي مهامه ونائبته ستحل مكانه مؤقتًا

الجمعة 21 يوليو 2023 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف عليها.. نيديس ينهي مهامه ونائبته ستحل مكانه مؤقتًا



القدس المحتلة / سما /

أنهى السفير الأميركي في إسرائيل توم نيديس، رسميًا مهامه كسفير للولايات المتحدة.

وبحسب القناة السابعة العبرية، فإنه ستحل مكانه بشكل مؤقت، نائبته ستيفاني هاليت، حتى تعين الإدارة الأميركية سفيرًا دائمًا جديدًا.

وتعتبر ستيفاني هاليت وهي عضوة مخضرمة في السلك الدبلوماسي الأميركي، وتقلدت عدة مناصب.

وقبيل توليها منصب القائمة بأعمال السفير الأميركي، شغلت مؤخرًا منصب القائمة بأعمال مدير شؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومديرة شؤون دول الخليج في مجلس الأمن القومي.

كما شغلت منصب نائبة السفير في سفارة الولايات المتحدة في نيقوسيا، قبرص ونائبة السفير في سفارة الولايات المتحدة في مسقط، بسلطنة عمان، بالإضافة الى عملها كنائبة مدير الأمانة التنفيذية في واشنطن العاصمة، كرئيسة للقسم السياسي والاقتصادي في سفارة الولايات المتحدة في المنامة، بالبحرين، ونائبة المستشار السياسي في سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة، في مصر.

وعملت ستيفاني أيضًا في مكتب الشؤون الإيرانية ومركز عمليات وزارة الخارجية في واشنطن، وفي القنصليات الأميركية العامة في مونتيري بالمكسيك وجدّة بالمملكة العربية السعودية.

وتخرجت من جامعة جورج واشنطن وجامعة كامبريدج.

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