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إحصائية حركة السفر عبر معبر رفح البري خلال الأسبوع الماضي

الجمعة 21 يوليو 2023 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إحصائية حركة السفر عبر معبر رفح البري خلال الأسبوع الماضي



غزة/ سما /

غادر قطاع غزة، خلال الأسبوع الماضي (16 - 20 يوليو 2023)، 3311 مسافرًا عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة.

وقالت الهيئة العامة للمعابر والحدود في إحصائية نشرتها صباح اليوم الجمعة: "إن العمل عبر المعبر شهد الأسبوع الماضي وصول 4110 عائدين، في حين أرجعت السلطات المصرية 47 مسافرًا.

وأشارت الهيئة العامة للمعابر أن معبر رفح أغلق يوم الخميس لوجود إجازة لدى الجانب المصري.

وأفادت الهيئة أن العمل بمعبر رفح سيكون متوقفًا يومي الجمعة والسبت، كما سيتوقف يوم الأحد لوجود إجازة لدى الجانب المصري على أن يُستأنف صباح الإثنين 24 يوليو.

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