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الأونروا : 400 ألف يورو دعم أوروبي لقطاع غزة

الجمعة 21 يوليو 2023 09:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأونروا : 400 ألف يورو دعم أوروبي لقطاع غزة



غزة/ سما /

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أنّ الاتحاد الأوروبي قدّم تبرّعاً بقيمة 400 ألف يورو (نحو 445 ألف دولار أميركي) نقداً لدعم المتضرّرين من جرّاء العدوان الإسرائيلي على غزة في مايو/ أيار الماضي.

وأوضحت الوكالة أنّ "العائلات التي تعرّضت مساكنها لأضرار جزئية نتيجةً للتصعيد في غزة" سوف تستفيد من التبرّع الذي يقدّمه الاتحاد الأوروبي استجابةً لاحتياجات أونروا. كذلك سوف تسمح "هذه المساعدة النقدية متعدّدة الأغراض والتي تُقدَّم لمرّة واحدة، للعائلات بتلبية احتياجاتها الإغاثية الفورية، مع المساعدة في استعادة الظروف المعيشية الطبيعية في منازلها المتضرّرة".

وذكرت "أونروا" أنّ هدفها الأولي يتمثّل في "مساعدة 1890 عائلة، أو بإجمالي نحو 10584 مستفيداً، بمساعدة نقدية طارئة بقيمة 754 شيقلاً (نحو 196 يورو/ 218 دولاراً) لكلّ واحدة".

ونقلت الوكالة الأممية في بيانها ذاته عن المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارسيتش قوله: "نتضامن مع عائلات لاجئي فلسطين المتضرّرة من أعمال العنف الأخيرة في غزة".

ويحسب لينارسيتش، فإنّ "تبرّع الاتحاد الأوروبي لأونروا يهدف إلى تمكين العائلات الضعيفة بالمساعدات النقدية، لمساعدتها على استعادة الاستقرار وإعادة بناء حياتها".

كذلك نقل البيان عن مدير شؤون "أونروا" في غزة توماس وايت أنّ عائلات كثيرة فقدت منازلها في الحرب الأخيرة، وبالتالي فإنّ "دعم الاتحاد الأوروبي لأونروا أمر حيوي لتوفير الإغاثة الفورية للعائلات بطريقة تمكّنها من اتّخاذ قرارات بشأن ما تحتاج إليه للبقاء على قيد الحياة".

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