المخابرات الإسرائيلية تطلب من روسيا وقف التأثير على الإسرائيليين

القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، صباح الجمعة، أن المخابرات الإسرائيلية أرسلت مؤخرًا رسالة حازمة إلى مسؤولي المخابرات الروسية يطالبونهم بوقف عمليات التأثير عبر الانترنت على الإسرائيليين.

وبحسب الصحيفة العبرية، فإنه ظهرت في الآونة الأخيرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي برامج روبوت تنشر دعاية مؤيدة لروسيا باللغة العبرية، بهدف إقناع الجمهور الإسرائيلي بعدم دعم أوكرانيا، وسط اعتقاد بأن هذه حملة سياسية روسية بتعليمات من الكرملين.

ووفقًا للصحيفة، فإن إجراءات التأثير الروسي ليست الأولى من نوعها، ولكنها تستغل كل "جرح في المجتمع الإسرائيلي، وعند كل خلاف حاد". كما تقول.

وحددت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في الأيام الأخيرة توسع عمليات التأثير مع التركيز على تعميق الانقسام الإسرائيلي الداخلي.

وأشارت إلى أن الرسالة التي أرسلت للمخابرات الروسية هي الثانية من نوعها، حيث تم تمرير رسالة مماثلة قبيل الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، والتي طلب فيها من الروس عدم التدخل في الانتخابات.