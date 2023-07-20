  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

المخابرات الإسرائيلية تطلب من روسيا وقف التأثير على الإسرائيليين

الجمعة 21 يوليو 2023 09:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المخابرات الإسرائيلية تطلب من روسيا وقف التأثير على الإسرائيليين



القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، صباح الجمعة، أن المخابرات الإسرائيلية أرسلت مؤخرًا رسالة حازمة إلى مسؤولي المخابرات الروسية يطالبونهم بوقف عمليات التأثير عبر الانترنت على الإسرائيليين.

وبحسب الصحيفة العبرية، فإنه ظهرت في الآونة الأخيرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي برامج روبوت تنشر دعاية مؤيدة لروسيا باللغة العبرية، بهدف إقناع الجمهور الإسرائيلي بعدم دعم أوكرانيا، وسط اعتقاد بأن هذه حملة سياسية روسية بتعليمات من الكرملين.

ووفقًا للصحيفة، فإن إجراءات التأثير الروسي ليست الأولى من نوعها، ولكنها تستغل كل "جرح في المجتمع الإسرائيلي، وعند كل خلاف حاد". كما تقول.

وحددت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في الأيام الأخيرة توسع عمليات التأثير مع التركيز على تعميق الانقسام الإسرائيلي الداخلي.

وأشارت إلى أن الرسالة التي أرسلت للمخابرات الروسية هي الثانية من نوعها، حيث تم تمرير رسالة مماثلة قبيل الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، والتي طلب فيها من الروس عدم التدخل في الانتخابات.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد : "معظم مشاكل الجيش الإسرائيلي تظهر في ‎فيديو" من 27 ثانية

إحراق نسخة من القرآن: العراق يطرد السفيرة السويديّة ويسحب ممثّله من ستوكهولم

"أمان" يدعو "حماس" إلى نشر موازنة "لجنة العمل الحكومي" في القطاع

بالأسماء.. أوائل الفرع العلمي على فلسطين توجيهي 2023

بالأسماء .. أوائل الفرع الأدبي على فلسطين توجيهي 2023

رئيس "الشاباك" السابق: "أخشى جداً أننا في بداية حرب أهلية"

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

الأخبار الرئيسية

تركيا: أردوغان يستضيف الرئيس عباس ونتانياهو نهاية تموز الجاري

64b9533c4c59b7286c3e8b16

نتنياهو توعدهم.. الجيش الإسرائيلي يهدد باعتقال جنود الاحتياط المحتجين على التعديلات القضائية

شاهد : "معظم مشاكل الجيش الإسرائيلي تظهر في ‎فيديو" من 27 ثانية

image_processing20230720-415634-1nqrnq

شكوك بشأن نجاح اجتماع الأمناء العامين للفصائل بالقاهرة

اسماء الناجحين - توجيهي ٢٠٢٣

بالأسماء : رابط فحص نتائج الثانوية العامة التوجيهي في فلسطين 2023

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية