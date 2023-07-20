وسط استهجان كبير .. أنباء عن اعتقال الداعية السعودي بدر المشاري

وكالات

قالت حسابات معنية بالشأن الحقوقي في السعودية، إن السلطات اعتقلت الداعية بدر المشاري، دون معرفة الأسباب.



وأشار حساب معتقلي الرأي الحقوقي، إلى أن اعتقال المشاري تأكد قبل أيام، لكن أسباب الاعتقال لا تزال مجهولة، على الرغم من الشعبية التي يحظى بها الداعية في السعودية.



وخلال السنوات الماضية، نشطت السلطات في حملات اعتقال واسعة، نفذت بحق العديد من الدعاة والعلماء في السعودية، وصدرت أحكام كبيرة بالسجن لسنوات بحق بعضهم، في حين لا يزال آخرون معتقلين لسنوات دون صدور أحكام بحقهم، ووصل الأمر إلى مطالبة النيابة بإعدام بعضهم بسبب آراء في قضايا مختلفة.

ويعد المشاري أحد الدعاة والوعاظ في السعودية، وكان إماما سابقا لجامع حطين في الرياض، ثم تفرغ للعمل الدعوي، وله العديد من الدروس والمحاضرات في مناسبات عديدة، ويحظى بشعبية في العديد من المناطق السعودية.