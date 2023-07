فيديو : الاحتلال غاضب من ممثل الاتحاد الأوروبي بعد أن حلق بمظلته فوق غزة

انتقدت دولة الاحتلال؛ مبعوث الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين، سفين كون فان بورغسدورف، بعد أن طار بمظلته فوق سواحل مدينة غزة، للفت الأنظار إلى الظروف الصعبة التي تمر بها، وللمطالبة برفع الحصار عنها.



وقال متحدث باسم وزارة خارجية الاحتلال في بيان، "إن الدبلوماسي نسي أنه يمثل الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، ويواصل تمثيل الخطاب الفلسطيني، باعتباره أداة في يد المنظمات الإرهابية التي تسيطر على غزة". وفق زعمه.

Watch: Outgoing European Union (EU) envoy Sven Kühn von Burgsdorff paraglides off Gaza's coast in a rare flight designed to draw attention to the ongoing Israeli blockade of the Palestinian enclave. pic.twitter.com/sKZjjfsQWS