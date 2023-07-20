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فيديو : الاحتلال غاضب من ممثل الاتحاد الأوروبي بعد أن حلق بمظلته فوق غزة

الجمعة 21 يوليو 2023 08:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو : الاحتلال غاضب من ممثل الاتحاد الأوروبي بعد أن حلق بمظلته فوق غزة



غزة/ سما /

انتقدت دولة الاحتلال؛ مبعوث الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين، سفين كون فان بورغسدورف، بعد أن طار بمظلته فوق سواحل مدينة غزة، للفت الأنظار إلى الظروف الصعبة التي تمر بها، وللمطالبة برفع الحصار عنها.


وقال متحدث باسم وزارة خارجية الاحتلال في بيان، "إن الدبلوماسي نسي أنه يمثل الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، ويواصل تمثيل الخطاب الفلسطيني، باعتباره أداة في يد المنظمات الإرهابية التي تسيطر على غزة". وفق زعمه.



ووصفت خارجية الاحتلال ما قام به فان بورغسدورف بأنه "عمل استفزازي"، يخدم دعاية "الجماعات المتشددة في غزة".

وأظهر مقطع مصور نشرته بعثة الاتحاد الأوروبي الإثنين على الإنترنت؛ فان بورغسدورف وهو يحلق بمظلته قبالة ساحل غزة.
 

وقال فان بورغسدورف: "بمجرد أن تكون فلسطين حرة، وغزة حرة، بوسع المرء القيام بالشيء نفسه تماما".

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