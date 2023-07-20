وفاة مواطن متأثراً بإصابته بشجار عائلي في قلقيلية

رام الله / سما /

توفي مواطن 24 عاماً فجر اليوم، متأثراً بجروحه التي أُصيب بها خلال شجار عائلي وقع قبل شهرين في مدينة قلقيلية .

وقال المتحدث بإسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن الشجار الذي وقع بين عائلتين في قلقيلية قبل حوالي الشهرين أسفر عن إصابة مواطن بجروح خطيرة، جرى على إثرها نقله الى مستشفى نابلس التخصصي لتلقي العلاج ، إلا أنه فارق الحياة مساء أمس متأثراً بإصابته الخطيرة .

وأكد ارزيقات أن النيابة العامة قررت التحفظ على الجثة لحين نقلها لمعهد الطب العدلي لإجراء الصفه التشريحية عليها ،في حين إنتشرت قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية في المدينة للحفاظ على الأمن والنظام العام .