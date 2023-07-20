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تركيا: أردوغان يستضيف الرئيس عباس ونتانياهو نهاية تموز الجاري

الجمعة 21 يوليو 2023 08:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تركيا: أردوغان يستضيف الرئيس عباس ونتانياهو نهاية تموز الجاري



القدس المحتلة / سما /

 أعلنت الرئاسة التركية، أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيستقبل الرئيس محمود عباس في 25 تموز ، ومن ثم سيستقبل بعدها رئيس وزراء الاحاتلال بنيامين نتانياهو في 28 تموز.

وقالت الرئاسة في بيان إنه سيتم استقبال نتنياهو بعد أيام قليلة من استقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس المتوقع في 25 تموز/يوليو.

وأضافت أن "الرئيس رجب طيب أردوغان سيستضيف الرئيس محمود عباس وبنيامين نتانياهو بشكل منفصل في تركيا خلال الأسبوع نفسه".

وأوضحت الرئاسة التركية أن الأمر يتعلق بهذه المناسبة ببحث "العلاقات التركية الفلسطينية وآخر تطورات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، إلى جانب قضايا دولية راهنة أخرى".

وبعد عدة سنوات من الأزمة، تحسنت العلاقات الدبلوماسية بين تركيا و"إسرائيل" تدريجيا خلال العام الماضي مع عدة زيارات رفيعة المستوى، أبرزها زيارة رئيس دولة الاحتلال إسحق هرتسوغ إلى أنقرة.

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