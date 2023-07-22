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طقس فلسطين: أجواء شديدة الحرارة

الجمعة 21 يوليو 2023 07:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين: أجواء شديدة الحرارة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الجمعة 21-7-2023، أن يكون الجو حارًا الى شديد الحرارة، و درجات الحرارة أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة : يكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية دافئاً في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: 22-7-2023

يكون الجو شديد الحرارة ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 6 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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