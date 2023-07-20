نتنياهو يدافع عن خطة حكومته لإضعاف القضاء: سنظل دولة ديمقراطية وليبرالبية

القدس المحتلة / سما /

دافع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحافي عقده مساء اليوم، الخميس، عن خطة حكومته لإضعاف جهاز القضاء، وشن هجوما على المعارضة والمتظاهرين الذين اتهمهم بـ"الإخلال بالنظام العام"، فيما زعم أن تقليص ذريعة عدم المعقولية "يعزز الديمقراطية الإسرائيلية".

وبالتزامن مع تصريحات نتنياهو، نظمت حركة الاحتجاجات مظاهرات واسعة في القدس وتل أبيب ومواقع أخرى، وسط دعوات إلى "ليلة تشويش" تشمل إغلاق شوارع مركزية، للتعبير عن الرفض الواسع لمواصلة التعديل التشريعي الرامي لإلغاء ذريعة عدم المعقولية التي تسمح للمحكمة العليا بإلغاء قرارات حكومية.

وخلال مؤتمره الصحافي، شدد نتنياهو على أن عدم الامتثال للخدمة العسكرية "يشكل خطرًا على الديمقراطية وعلى جميع مواطني إسرائيل"، وادعى أنه يتطلع لـ"الوصول إلى توافق واسع بشأن إصلاح الجهاز القضائي"، واتهم المتظاهرين بمحاولة "إسقاط الحكومة المنتخبة دون أي علاقة بالإصلاحات".

وفي وقت سابق، مساء اليوم، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن كندا تشعر بقلق بالغ إزاء اعتزام الحكومة الإسرائيلية إدخال تعديلات على قوانين السلطة القضائية، مضيفا أنه سيستمر في حث رئيس الحكومة الإسرائيلية، نتنياهو، على السعي للتوصل إلى توافق أكبر على التعديلات.

وأضاف ترودو في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون: "نحن قلقون للغاية حيال التعديلات القضائية التي تعتزم الحكومة الإسرائيلية المضي قدما فيها. سأستمر في حث رئيس الحكومة، نتنياهو، على البحث عن المزيد من التوافق بينما ينظرون أمر التعديلات القضائية".