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وسائل إعلام عبرية: إصابة إسرائيلي بجراح خطيرة في حادث طعن بحي غيلو بالقدس

الخميس 20 يوليو 2023 08:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
وسائل إعلام عبرية: إصابة إسرائيلي بجراح خطيرة في حادث طعن بحي غيلو بالقدس



القدس المحتلة / سما /

قالت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الخميس، إن شخصا تعرض لإصابة خطيرة جراء عملية طعن بحي غيلو في القدس.

وأضافت وسائل الإعلام أن الشرطة الإسرائيلية تحقق بخلفية العملية وظروفها.

وذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن شابا يبلغ من العمر 30 عاما أصيب بجروح خطيرة في عملية طعن في حي غيلو في القدس.

وأفادت بأن فريق "نجمة داود الحمراء" قدم له العلاج الطبي في مكان الحادث، لينقل إلى مستشفى شعاري تسيديك في المدينة.

وأشارت أيضا إلى أنه تم استدعاء قوات الشرطة إلى مكان الحادث، حيث تقوم بتفتيش أحد المشتبه بهم الذين فروا من مكان الحادث، فيما أوضحت أن ملابسات القضية ما تزال قيد التحقيق.

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