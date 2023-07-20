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قتيلان في جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل

الخميس 20 يوليو 2023 06:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
قتيلان في جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل



القدس المحتلة / سما /

قتل شخصان في جريمة إطلاق نار ارتكبت مساء اليوم، الخميس، على مدخل قرية كفر برا في منطقة المثلث الجنوبي.

وأفادت خدمة "نجمة داوود الحمراء" أن طواقمها قدمت الإسعافات الأولية وحاولت إنعاش شخصين في الثلاثينات من العمر وهما بحالة حرجة. وأوضحت الطواقم أن المصابين فاقدان للوعي.

ولاحقا، أقرت الطواقم الطبية وفاة المصابين متأثرين بجراحهما.

ولم تعرف هوية القتيلين بعد، ولا الدوافع الكامنة وراء ارتكاب الجريمة.

وعثر لاحقا على سيارة مشتعلة وتتصاعد منها ألسنة اللهب في المنطقة الواقعة بين كفر قاسم وكفر برا، وسط شبهات بأن الجناة استخدموها في تنفيذ الجريمة.

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