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مستوطنون يشرعون ببناء بؤرة جديدة شرق القدس

الخميس 20 يوليو 2023 06:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يشرعون ببناء بؤرة جديدة شرق القدس



القدس المحتلة / سما /

شرع مستوطنون، اليوم الخميس، ببناء بؤرة استيطانية جديدة في منطقة السواحرة، شرق القدس المحتلة.

وقال أهالي السواحرة إن الأرض المستهدفة تعود لعائلة أبو حسين، وتعتبر المدخل الرئيسي لبرية السواحرة التي تبلغ مساحتها نحو 70 ألف دونم.

وبحسب مصادر محلية، فإن مالكي الأرض المستهدفة، تفاجأوا بأن المستوطنين أقاموا "بركسا" ووضعوا ألعاب أطفال في منطقة تسمى "سطح الغزالة" تقدر مساحتها بنحو 250 دونما، وهي قريبة من مستوطنة "كيدار" المقامة على أراضي بلدة أبو ديس، شرق القدس المحتلة.

وأشارت المصادر، إلى أن عشرات المستوطنين المسلحين حضروا إلى المنطقة لإقامة البؤرة الجديدة، بهدف ربط مستوطنتي "كيدار" و"بوعز" المقامتين على أراضي أبو ديس والسواحرة.

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