70 حريقاً بفعل الاحتفالات بنتائج "التوجيهي"

رام الله / سما /

قال الدفاع المدني الفلسطيني، اليوم الخميس، إن الألعاب النارية والإهمال تسببوا بـ70 حريق أعشاب وأشجار مع الساعات الأولى للاحتفال بنتائج الثانوية العامة.

وأضاف الدفاع المدني: "أصدرت العمليات المركزية تقريرها خلال الساعات الستة الماضية، حيث تعاملت طواقم الدفاع المدني مع 70 حريق أعشاب وأشجار في مختلف المحافظات أغلبها كان نتيجة للألعاب النارية والإهمال".

وفي ذات السياق، تعاملت الطواقم مع 25 مهمة إطفاء في محافظة رام الله والبيرة منها حريق مشطب للمركبات وشقة في كفر عقب وشرفة منزل.

كما تعاملت طواقم الدفاع المدني في محافظة الخليل مع 18 مهمة إطفاء وإنقاذ.