  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

70 حريقاً بفعل الاحتفالات بنتائج "التوجيهي"

الخميس 20 يوليو 2023 04:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
70 حريقاً بفعل الاحتفالات بنتائج "التوجيهي"



رام الله / سما /

قال الدفاع المدني الفلسطيني، اليوم الخميس، إن الألعاب النارية والإهمال تسببوا بـ70 حريق أعشاب وأشجار مع الساعات الأولى للاحتفال بنتائج الثانوية العامة.

وأضاف الدفاع المدني: "أصدرت العمليات المركزية تقريرها خلال الساعات الستة الماضية، حيث تعاملت طواقم الدفاع المدني مع 70 حريق أعشاب وأشجار في مختلف المحافظات أغلبها كان نتيجة للألعاب النارية والإهمال".

وفي ذات السياق، تعاملت الطواقم مع 25 مهمة إطفاء في محافظة رام الله والبيرة منها حريق مشطب للمركبات وشقة في كفر عقب وشرفة منزل.

كما تعاملت طواقم الدفاع المدني في محافظة الخليل مع 18 مهمة إطفاء وإنقاذ.

الأكثر قراءة اليوم

رابط نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2023 في فلسطين

بالأسماء : رابط فحص نتائج الثانوية العامة التوجيهي في فلسطين 2023

أسماء العشرة الأوائل في الثانوية العامة التوجيهي 2023 فلسطين

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

بالأسماء .. تحميل ملف نتائج الثانوية العامة التوجيهي في فلسطين 2023

"مشهد في غاية الجمال".. مهندسة وراثية تختبر ماء زمزم (فيديو)

هرتسوغ يزعم أمام الكونغرس: أمنيتي العميقة هي أن نصنع السلام مع جيراننا الفلسطينيين

الأخبار الرئيسية

شاهد : "معظم مشاكل الجيش الإسرائيلي تظهر في ‎فيديو" من 27 ثانية

image_processing20230720-415634-1nqrnq

شكوك بشأن نجاح اجتماع الأمناء العامين للفصائل بالقاهرة

اسماء الناجحين - توجيهي ٢٠٢٣

بالأسماء : رابط فحص نتائج الثانوية العامة التوجيهي في فلسطين 2023

العمادي يكشف عن موعد صرف المنحة القطرية - رابط فحص المنحة

الثانوية

بالأسماء .. تحميل ملف نتائج الثانوية العامة التوجيهي في فلسطين 2023

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية